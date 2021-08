Inzidenzen in Stadt und Landkreis Osnabrück deutlich gesunken – wie kann das sein?

Sind die vom RKI gemeldeten 7-Tage-Inzidenzen für Stadt und Landkreis Osnabrück am 26. August korrekt? Offenbar hat es technische Probleme gegeben.

Karsten Frei

Osnabrück. Die vom RKI am Donnerstagmorgen gemeldeten, stark gesunkenen 7-Tage-Inzidenzen für Stadt und Landkreis Osnabrück sind auf den ersten Blick erfreulich. Doch wer die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen kennt, fragt sich: Kann das überhaupt sein? Offenbar gab es Probleme.

Laut Daten vom Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 34,6 in der Stadt Osnabrück und im Landkreis bei 43,7 (Stand: 26. August, 7.53 Uhr). Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner inn