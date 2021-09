Frank Henning (SPD)

David Ebener

Osnabrück. Arbeiterkind, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, strebsam, solide, selbstlos. Mitglied in 23 Vereinen. Camping-Urlauber. Frank Henning hätte es sicher gern, dass ein Porträt über ihn so beginnt. Aber wir fangen anders an, bei den Dinosauriern.

Vor einigen Wochen noch schien der 54-jährige SPD-Kandidat zwischen den anscheinend übermächtigen Konkurrentinnen verzwergt zu werden. Hier Katharina Pötter, CDU, dort Annette Niermann, Grüne. Dazwischen der alte, weiße SPD-Mann Frank Henni