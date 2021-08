So viele Covid-Patienten in den Kliniken der Region Osnabrück sind ungeimpft

Im Klinikum Osnabrück werden zurzeit nur zwei Patienten mit Covid-19 behandelt. Das Bild zeigt ein Intensivbett mit Beatmungsmöglichkeit im Klinikum. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Während die Inzidenz in der Region Osnabrück ansteigt, ist die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken noch gering. Wie gut Impfungen wirken, zeigt auch die Impfquote unter den Covid-Patienten in den Krankenhäusern.

Rund 335.000 Menschen in der Region Osnabrück sind bereits vollständig geimpft. Das entspricht etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung in Stadt und Landkreis. Die hohe Impfquote dürfte auch einer der Hauptgründe dafür sein, dass die Lage in