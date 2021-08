Einblicke: So sehen die Kreißsäle in Stadt und Landkreis Osnabrück aus

Welcher Kreißsaal darf es sein? Werdende Eltern können in Stadt und Landkreis Osnabrück zwischen 20 Entbindungsräumen wählen, in denen ihr Baby zur Welt kommen kann.

Monika Vollmer

Osnabrück. In der Schwangerschaft fragen sich werdende Eltern oft: In welchem Kreißsaal soll das Baby zur Welt kommen? Hier gibt es einen Überblick über das Angebot der Geburtskliniken in der Region Osnabrück. Bilder und Videos liefern Einblicke in die Kreißsäle.

In diesem Text erfährst du: Welche Kreißsäle es in der Region Osnabrück gibt.Welche Ausstattung du dort vorfindest.Wie es in den Kreißsälen aussieht.Die Zeit im Kreißsaal ist etwas Besonderes. Doch wie sehen diese Räume von innen aus u