Test- und Maskenpflicht gelten zum Schulstart nach den Sommerferien in den Schulen der Region Osnabrück weiter und werden zumindest vorübergehend sogar verschärft. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Das neue Schuljahr beginnt in Niedersachsen am Donnerstag, 2. September. Welche Corona-Regeln gelten in den Klassen? Wie oft müssen Schüler sich testen? Wo greift die Maskenpflicht? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Schulstart in Stadt und Landkreis Osnabrück.

Welches Szenario gilt für den Unterricht in Stadt und Landkreis?Das Schuljahr 2021/2022 soll in Stadt und Landkreis Osnabrück nach den Sommerferien im Regelbetrieb, also Szenario A, starten. Alle Schüler werden in voller Klassenstärke unter