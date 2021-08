Aggressiver Hund greift an der Halle Gartlage in Osnabrück einen Artgenossen an

An der Halle Garlage hat ein Pitbull den Hund einer 22-Jährigen verletzt. (Symbolfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Am Rande des Flohmarkts an der Halle Gartlage ist es am Samstag, 14. August, zu einem Zwischenfall gekommen: Ein aggressiver Hund griff den Hund einer Osnabrückerin an und verletzte ihn. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 22-jährige Hundehalterin hatte einem Bericht der Beamten zufolge nach dem Flohmarktbesuch mit ihrem Jack-Russel-Beagle-Mischling das Gebäude verlassen, als plötzlich ein grau-weißer Hund auf sie zustürmte. Es könnte sich ihrer Beschreib