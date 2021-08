Großübung in Osnabrück: So lief der Einsatz in der Kita St. Antonius

Schwer verletzt: Eine Frau liegt nach der Explosion regungslos unter einem Baum. Zum Glück handelte es sich nur um eine Übung.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Eine explodierte Gasflasche und verbrannte, zum Teil schwer verletzte Personen: Feuerwehr, Rettungsdienste, THW und Co. haben am Dienstagnachmittag in der Kita St. Antonius in Voxtrup den Ernstfall geprobt.

Es sollte eine entspannte Grillparty werden, doch am Ende wurde sie zu einem Desaster: Eine explodierte Gasflasche sorgte am Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in der Kita St. Antonius in Voxtrup. Meh