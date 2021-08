Jan-Philip Cröplin will vom Offshore-Windpark ins Osnabrücker Rathaus

Platz ist in der kleinsten Hütte: Jan-Philip Cröplin, der OB-Kandidat der Linken, präpariert Wahlplakate in seiner Zweizimmerwohnung, die er sich mit seiner Freundin teilt.

Jörn Martens

Osnabrück. Das ist doch mal eine Karriere: Einer, der im Kohlekraftwerk seinen Beruf erlernt hat, installiert jetzt Offshore-Windanlagen und engagiert sich bei "Fridays for Future": Jan-Philip Cröplin will für die Linke OB werden.

Mit seinen 28 Jahren ist Cröplin der jüngste unter den acht Bewerbern für das Amt des Oberbürgermeisters in Osnabrück. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht, an kommunalpolitischer Erfahrung schon. Aber das sieht er nicht als Nachteil,