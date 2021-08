In geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich oder für Besuchs- und Kundenverkehr geöffnet sind, gilt in Stadt und Landkreis Osnabrück eine medizinische Maskenpflicht. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. In Niedersachsen tritt am Mittwoch, 25. August, eine neue Corona-Verordnung in Kraft. In Stadt und Landkreis Osnabrück gelten dann lediglich ein paar Grundregeln. Die 3G-Regel greift vorerst in einem Großteil der Innenräume nicht. Eine Regel-Übersicht für die Region.

In Stadt und Landkreis Osnabrück greift vorerst keine der drei in der neuen Verordnung genannten Warnstufen. Denn obwohl die lokale 7-Tage-Inzidenz jeweils mehr als fünf Werktage über 35 liegt, wird die Warnstufe 1 nicht ausgelöst.&nbs