Tag des offenen Denkmals: Diese Denkmäler in Stadt und Landkreis Osnabrück sind dabei

Eines der am Tag des offenen Denkmals 2021 teilnehmenden Denkmäler: das Museum Industriekultur in Osnabrück.

Maren Kiupel

Landkreis Osnabrück. Der Tag des offenen Denkmals ist in diesem Jahr am Sonntag, 12. September. Welche Denkmäler in Stadt und Landkreis Osnabrück nehmen teil? Ein Überblick über Adressen, Öffnungszeiten und Programmpunkte.

Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals ist „Schein und Sein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Im Fokus steht die Frage nach dem Zusammenspiel zwischen Wirklichkeit und Täuschung. Das gesamte Programm wird vorgestell