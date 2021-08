So geht das: Mal ganz fix wählen im Osnabrücker Wahlbüro

Der Briefwähler: Unser Reporter Rainer Lahmann-Lammert vor der Stimmabgabe an der Sedanstraße.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Briefwahl ist angesagt in diesen Zeiten. Aber Briefwahl heißt nicht unbedingt, dass die Unterlagen mit der Post hin- und hergeschickt werden. Es geht auch ganz fix im Wahlbüro an der Sedanstraße in Osnabrück. Ich hab's ausprobiert!

Wer morgen in Urlaub fährt, kann heute noch wählen – ohne Anmeldung! Montags bis freitags ist das Wahlbüro an der Sedanstraße 109 geöffnet, dienstags und donnerstags sogar nachmittags. Um die 80 Leute kommen täglich, um ihr Kreuzchen z