Fans von getunten Sportwagen treffen sich in Osnabrück zur ersten Tuning-Messe

Zu den Highlights der Tuning Messe in Osnabrück zählt die Driftshow. Professionelle Rennfahrer und Stuntmen lassen die Reifen qualmen.

André Havergo

Osnabrück. Mit ungewöhnlichen Boliden und rauchenden Reifen ist am Samstag die erste Tuning-Messe Osnabrück gestartet. In der Halle Gartlage wird ein umfangreiches Angebot rund um das Tuning-Hobby präsentiert – auch am Sonntag noch.

„Es ist hier in der Gegend die erste Messe in der Art“, sagte Christian Werner, Organisator der ersten Tuning-Messe in der Hasestadt. Der Messeprofi veranstaltet auch die Osnabrücker Oldtimer-Messe „Osna-Oldies“ und im Gespräch mi