130 Demonstranten machen in Osnabrück Krach gegen die AfD

130 Demonstranten waren am Samstag zu einer DGB-Kundgebung des DGB gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD zum Ledenhof gekommen.

Robert Schäfer

Osnabrück. Keine 30 Interessierten am Wahlkampfstand der AfD, 130 Gegendemonstranten aus dem linken Lager und ein großer Polizeieinsatz, um beide Gruppen zu trennen: Am Samstagmittag trafen am Ledenhof politische Gegensätze aufeinander.

„Die brauchen wir hier nicht“ war die Kernaussage einer vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) organisierten Demonstration gegen die AfD. Am Samstagmittag hatten sich die Gewerkschafter gemeinsam mit anderen Gruppen aus dem linken Spektrum a