Eva-Maria und Alfons Morkötter aus Osnabrück feiern am 22. August 2021 ihren 65. Hochzeitstag. Sie kommen aus Melle und wohnen seit mehr als 60 Jahren im Schinkel.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Alfons und Eva-Maria Morkötter aus Osnabrück feiern am Sonntag, 22. August 2021, ihren 65. Hochzeitstag. Das Paar blickt auf die Anfänge in Melle und die Meilensteine im Schinkel zurück.

Alles begann im Jahr 1940 in der Grundschule in Gesmold. Da lernten sich Eva-Maria Lührmann und Alfons Morkötter kennen. „Immer zwei Jahrgänge waren zusammen, da hat sich das so ergeben“, so Eva-Maria Morkötter rückblickend. Aber eine Sandk