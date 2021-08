Fragestunde mit Politikern: Was machen Sie für Klimaschutz und Energiewende?

(Symbolbild)

imago images/Manngold

Osnabrück. Zur Kommunalwahl in Osnabrück sowie zur Bundestagswahl wird es in den Wahlkreisen von Stadt und Landkreis Osnabrück ein von Umweltschützern organisiertes Wahlhearing geben. Dabei sollen die Kandidaten Farbe bekennen, was sie für den Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Energiewende zu tun gedenken.

Bei den Hearings (englisch für "Anhörungen") sollen Vertreter der Parteien auf Fragen antworten und erklären, mit welchen Maßnahmen sie die Klimaziele erreichen wollen und was sie als erstes für Klimaschutz und Energiewende tun werden, soba