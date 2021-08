Wie OB-Kandidat Frank Henning Osnabrück in 100 Tagen umkrempeln will

Er will keine Schonfrist, auch nicht als Oberbürgermeister: Falls Frank Henning (SPD, hier ein Archivfoto) gewählt werden sollte, hat er schon ein Programm für die ersten 100 Tage.

Michael Gründel

Osnabrück. Interkommunale Gewerbegebiete, ein Masterplan für die Innenstadt, Klimaschutz und Bürokratieabbau: Frank Henning (SPD) hat ein Programm für die ersten 100 Tage vorgestellt, falls er zum Oberbürgermeister gewählt wird.

Er will keine Schonfrist, sondern gleich loslegen. Für den Fall eines Wahlsiegs hat Frank Henning am Freitag angekündigt, dass er eine Reihe von Projekten anstoßen will, die Osnabrück nach seiner Überzeugung voranbringen werden. Einige der