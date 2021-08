Trat im Sommer ins Scheinwerferlicht der Rosenhof Summerstage und des Hafensommers: Die Künstlerin Jessovski.

Jörn Martens

Osnabrück. Auf den Sommerbühnen Osnabrücks trat die 27-jährige Künstlerin Jessovski buchstäblich ins Scheinwerferlicht. Wer ist sie?

Vor 27 Jahren wurde Jessica Naomi Denzer in Berlin geboren. Seit 2015 lebt sie in Osnabrück und studiert am Institut für Musik (IfM) der Hochschule Osnabrück. Sie ist zwar aufgrund des Auswahlverfahren in der Hasestadt gelandet. „