Gibt es zum Schulstart Luftfilter und Lüftungsanlagen in der Region Osnabrück?

In der Stadt Osnabrück sollen 200 Luftfilter zum Einsatz kommen. Bei den vom Land Niedersachsen geförderten Lüftungsanlagen sind Stadt und Landkreis aber noch zurückhaltend. (Symbolfoto)

dpa/Julian Stratenschulte

Osnabrück. In den RKI-Empfehlungen zur Vorbereitung auf den Herbst heißt es, der Ausbau der baulichen und technischen Maßnahmen in den Schulen soll bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden. Kommen nun in der Region Osnabrück Luftfilter zum Einsatz?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) präzisiert in seinen Empfehlungen, dass die "räumlichen Ressourcen" gestärkt werden müssen. Die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Seuchenprävention weist darauf hin, dass die Luf