Osnabrücker Akten-Affäre: Wie der Schaden begrenzt werden kann

Vertrauliche Unterlagen zu einem Grundstücksgeschäft haben das Osnabrücker Rathaus verlassen.

Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Wenn eine Akte in Kopie das Rathaus verlässt und an Dritte gelangt, ist das kein Lappalie. Der Vorgang in Osnabrück ist geeignet, das Vertrauen in staatliches Handeln zu beschädigen. Deshalb ist rasche Aufklärung geboten.

Die ominöse Akte liegt auf meinem Schreibtisch. Wie sie dorthin gelangte, bleibt mein Geheimnis. Denn der Schutz der Quelle ist eines der wichtigsten Grundsätze im Journalismus. Es ist auch gar nicht so wichtig, woher ich die Kopien bekomme