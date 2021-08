Am 12. und 26. September lädt die Stadt alle Bürger in die Lagerhalle ein, um gemeinsam die Wahlergebnisse zu verfolgen. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Mindestens zwei Wahlen erwarten die Osnabrücker im September: Die Kommunalwahl am 12. und die Bundestagswahl am 26. September. Eventuell kommt am zweiten Termin noch eine Stichwahl dazu. An beiden Abenden lädt die Stadt alle Einwohner ein, das Geschehen gemeinsam in der Lagerhalle zu verfolgen.

"Das ist Demokratie live: Erst wählen gehen, dann abends gemeinsam mit den OB-Kandidierenden und den Bewerberinnen und Bewerbern um die 50 Sitze im Stadtrat mitfiebern", kündigt die Stadt ihre Einladung in einer Mitteilung an. Am Abend des