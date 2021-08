Wirt Dominik Lodter freut sich am Donnerstagabend auf seine Gäste.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die Osnabrücker Peitsche ist zurück: Am Donnerstagabend gibt es erstmals wieder Frischgezapftes in der Kult-Kneipe am Heger Tor.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Dominik Lodter in Zukunft die Peitsche führen wird. Der 40-Jährige hatte bereits in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Willi und Ulla Batta hinter dem Tresen gestanden. Nun übernimm