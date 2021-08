Luchtkunst für Osnabrück: Konzeptkünstler Mischa Kuball in seinem Atelier in Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Osnabrück. Schnöde Werbung oder doch Kunst? In Osnabrück leuchten zwei Schriftzüge in der City. Lichtkünstler Mischa Kuball steuert sie für das Ausstellungszentrum "hase 29" bei.

Was leuchtet denn da? Das werden sich Osnabrücker ab Freitag, 20. August, fragen, wenn sie in der Osnabrücker City am Theater oder an der Stadtbibliothek vorbeigehen. Auf den Dächern der beiden Gebäude werden zwei Schriftzüge zu sehen sein,