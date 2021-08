Zahlreiche Exponate zur Stadtgeschichte Osnabrücks entdeckten Kinder im Kulturgeschichtlichen Museum.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Wie ist Osnabrück zu Osnabrück geworden? Und warum heißt Osnabrück eigentlich Osnabrück? Antworten auf diese Fragen erhielten nun Kinder in der Ausstellung zur Stadtgeschichte im Kulturgeschichtlichen Museum.

Osnabrück von oben sehen können die Ferienpass-Kinder in dem Museum an der Lotter Straße. Nicht in Wirklichkeit, sondern auf einem Modell. Dabei entdecken sie einige bekannte Gebäude wie das Schloss, das Rathaus oder das Iduna-Hochhaus. An