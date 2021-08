Mal eben schnell Impfen: Dank des mobilen Impfangebots des Landkreises Osnabrück ist das problemlos möglich. (Symbolfoto)

Bernd Wüstneck/dpa

Osnabrück. An mehreren Tagen im August besteht im Landkreis Osnabrück die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Mobile Impfteams machen unter anderem Halt in Bad Laer, Belm und Ankum.

Zur Auswahl stehen mehrere Impfstoffe, darunter Biontech, Moderna oder Johnson&Johnson. Das Impfangebot richtet sich an alle Interessierten, also auch an junge Menschen zwischen 12 und 17 Jahren. Ob eine Erst- oder Zweitimpfung benötigt