Desaster in Afghanistan – was sagen die Osnabrücker Abgeordneten?

Hunderte von Menschen versammeln sich in der Nähe eines C-17-Transportflugzeugs der US-Luftwaffe an einer Absperrung des internationalen Flughafens in Kabul.

dpa

Osnabrück. Was der Westen und Deutschland in Afghanistan hinterlassen haben, nennen Kritiker ein Desaster. Was sagen die Bundestagsabgeordneten der Region Osnabrück zur Lage am Hindukusch?

1. Die Bundesregierung hat Wochen verstreichen lassen, um Menschen zu helfen, die der Bundeswehr jahrelang geholfen und auf Solidarität vertraut haben. Schämen Sie sich dafür, dass die afghanischen Ortskräfte in Kabul ihrem Schicksal überla