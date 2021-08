Sprunghafter Anstieg der Inzidenz in Osnabrück – woran liegt es und was droht?

Aktuell gibt es im Stadtgebiet Osnabrück 101 aktuell Corona-Infizierte. Bei ihnen ist der Corona-Test positiv ausgefallen. (Symbolfoto)

imago images/imagebroker/Michael Weber

Osnabrück. Von 24,8 auf 40,5 in nur zwei Tagen: Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Osnabrück ist zuletzt sprunghaft angestiegen. Ein großes Cluster im Infektionsgeschehen kann die Verwaltung derzeit jedoch nicht erkennen. Wo stecken sich die Menschen an?

Am Montag, 16. August, meldete das Robert-Koch-Institut für das Osnabrücker Stadtgebiet eine 7-Tage-Inzidenz von 24,8. Dienstag waren es 33,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Mittwoch gab es dann e