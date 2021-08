Seit 13 Jahren organisiert Andreas Richter mit seinem Team das Haste Open Air, das in diesem Jahr am 10. und 11. September in Osnabrück stattfindet.

Thomas Wübker

Osnabrück. Das Haste Open Air hat sich zu einem der beliebtesten Festivals in der Region entwickelt. Andreas Richter ist von Anfang an dabei. Er erinnert sich an zu viele Dixie-Klos am Anfang und schaut in die Zukunft des Open Airs.

In der Gemeinde der Christus König Kirche in Haste ist Andreas Richter seit einigen Jahren aktiv. Er war im Leitungsteam Jugend, beim Zeltlager, im Gemeinderat und hat das Haste Open Air mit aus der Taufe gehoben. Der 33-Jährige,