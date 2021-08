Der Kauf eines dreirädrigen Lastenrads der Marke Babboe wird in Osnabrück nicht (mehr) öffentlich bezuschusst. Grund: Sein Radstand ist mit 1,34 Meter vier Zentimeter kürzer, als es die städtischen Förderrichtlinien mindestens verlangen.

Osnabrück. Der ADFC Niedersachsen blickt mit Unverständnis auf die Förderrichtlinien für Lastenräder in der Stadt Osnabrück. Es sind offenbar die strengsten im ganzen Land. Druck bekommt die Verwaltung deshalb auch von der Politik.

Auf die Länge kommt's nicht an? Doch! In Osnabrück schon. Denn hier sind die Regeln bei der Förderung von Lastenrädern offenbar so hart wie nirgends sonst in Niedersachsen. Ein amtlich für zu kurz befundener Radstand etwa sorgt bereits dafü