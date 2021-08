Grundstücksdeals in Osnabrück: Gibt es ein Leck im Rathaus?

Zwei Immobiliendeals und viele Fragen: Gelangten interne Kaufpläne aus der Verwaltung nach draußen?

Fotos: Timo Grotke und Michael Gründel / Montage: Stefan Langer

Osnabrück. Zwei Osnabrücker Grundstücke stehen zum Verkauf. Zweimal äußert die Stadt Interesse. Zwei Mal kommt ihr derselbe Investor zuvor. Die grüne Ratsfraktion erhebt schwere Vorwürfe: Wurden Interna aus dem Rathaus an den Käufer durchgestochen?

Wenn sich bewahrheiten sollte, was die grüne Ratsfraktion in einer Pressemitteilung von Dienstag mutmaßt, hätte es Osnabrück mit einem handfesten Skandal zu tun: Die Grünen befürchten, dass es eine undichte Stelle in einem Bereich der Stadt