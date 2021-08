Tornado vor 20 Jahren: Erinnerung an Verwüstungen in Belm

Der Tornado 2001 nähert sich Belm aus Richtung Schinkel. Jürgen Kaschner behielt damals die Nerven und drückte rasch noch auf den Auslöser seiner Kamera, bevor er sich in Sicherheit brachte. (Archiv)

Jürgen Kaschner

Osnabrück. Der Wirbelsturm in Ostfriesland weckt im Raum Osnabrück schlimme Erinnerungen: Vor 20 Jahren, am 6. August 2001, raste ein Tornado durch Belm. Auch an weiteren Orten in der Region Osnabrück gab es in den vergangenen Jahren solche Wetterereignisse.

Kurz vor 21 Uhr war an diesem August-Montag im Jahr 2001 eine Windhose durch den Ort gefegt und hatte vom Heideweg über den Marktring bis zur Ringstraße eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Menschen waren damals verletzt worden,