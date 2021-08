Zallandah Koshan macht aktuell ihren Master in Osnabrück – ihre Familie lebt in der afghanischen Stadt Mazar-i-Sharif.

Elena Werner

Osnabrück. Seit dem vergangenen Oktober 2020 lebt Zallanda Koshan in Osnabrück. Jetzt kann sie nur machtlos über die Medien verfolgen, was in Afghanistan geschieht. Ihre Familie lebt dort in der Stadt Masar-i-Sharif. Seit zwei Tagen hat sie nichts mehr von ihnen gehört.

"Das ist wie ein Film, wie ein schlimmer Albtraum", sagt Koshan. Die 25-Jährige studiert seit dem Wintersemester 2020/21 Politikwissenschaft im Masterstudiengang der Universität Osnabrück. Plötzlich ist ihre Zukunft in ihrem Heimatland unge