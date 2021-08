Mehrere Schulen, zwei Gesundheitszentren und viele weitere Projekte betreut der Afghanische Frauenverein. Ein Großteil der Projekte muss derzeit ruhen.

Afghanischer Frauenverein

Osnabrück/Hamburg. Der Afghanische Frauenverein will seine Hilfsprojekte in Afghanistan trotz der Machtübernahme der Taliban weiterführen. "Wir sind für die Zivilisten da. Wir können unsere Arbeit nicht stoppen", sagte die Vorsitzende des in Osnabrück gegründeten Vereins, Nadia Nashir.

Aufgrund der aktuell schwierigen Sicherheitslage seien derzeit zwar elf der 14 Projekte vorübergehend gestoppt. "Aber unsere Mitarbeiter wollen im Land bleiben und den Menschen weiter helfen", so Nashir gegenüber dem Evangelischen Pressedie