Vor 60 Jahren wurde der Kegelclub "Ohne Namen" gegründet. Herbert Knapmeyer (vorne Mitte) und Jürgen Heller (vorne links) waren damals schon dabei. An Nachwuchs mangelt es heute.

Stefan Gelhot

Osnabrück/Borgloh. Der Kegelsport hat eine lange Tradition in Osnabrück und Umgebung. Ist er nun aber vom Aussterben bedroht? Und was sind das für Leute, die in den Gaststätten eine (nicht nur) ruhige Kugel schieben?

Als junge Männer haben sie sich in der Großdreherei des Klöckner-Stahlwerks kennengelernt und am 1. August 1961 den Kegelclub „Ohne Namen“ gegründet. Herbert Knapmeyer und Jürgen Heller waren von Anfang an dabei. Inzwischen sind beide über