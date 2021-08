Lediglich die Auftritte von Wolfgang Niedecken und der Mighty Oaks bei der Rosenhof Summerstage waren ausverkauft. Dennoch zieht Goldrush-Geschäftsführer Christoph Hengholt ein positives Fazit.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die Rosenhof Summerstage in Osnabrück hat alle Beteiligten glücklich gemacht, sagt Goldrush-Geschäftsführer Christoph Hengholt. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille.

Vom 21. Juli bis zum 14. August gab es endlich wieder Konzerte in Osnabrück. Von Bands wie Tonbandgerät über Selig, Nura und Fiddler’s Green war eine große Bandbreite an Musik in den Genusshöfen an der Hannover