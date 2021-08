Regentropfen an einem Fenster in Osnabrück – der DWD kündigt weiterhin durchwachsenes Wetter an.

Michael Gründel

Osnabrück. Der August in der Region Osnabrück fing durchwachsen an und wird es auch bleiben: Laut DWD wird das Wetter auch in der dritten Augustwoche wechselhaft. War es das schon mit dem Sommer in der Region? Wir haben die Wetterexperten gefragt.

„Zu Beginn der Woche ist es windig und es kann immer wieder zu Schauern kommen. Auch einzelne, kurze Gewitter sind möglich“, erklärt Josef Kantuzer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Verantwortlich dafür ist das Tief Luciano, das derzeit noc