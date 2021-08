Eselspatt in Osnabrück-Hellern wird für mehrere Monate gesperrt

In Osnabrück-Hellern beginnen Erschließungsarbeiten für ein neues Gewerbegbiet Der Eselspatt wird deshalb im Abschnitt zwischen An der Blankenburg und Große Schulstraße gesperrt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Bauarbeiter rücken kommende Woche in Osnabrück-Hellern an. Ab dann ist der Eselspatt im östlichen Abschnitt eine Baustelle. Auch Radfahrer und Fußgänger kommen nicht durch – und das bis weit ins kommende Jahr hinein.

Die Vollsperrung im östlichen Abschnitt des Eselspatts zwischen den Straßen An der Blankenburg und Große Schulstraße wird ab Montag, 16. August, eingerichtet, kündigt die Stadt in einer Mitteilung an. Ab dann beginnen "aufwendige Arbeiten a