„Inside Africa“ in Osnabrück bietet Kleidung und Lebensmittel an

Afrikanische Waren und mehr bietet Augustine Ewanbor in seinem Geschäft "Inside Africa" in der Johannisstraße an.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Afrikanische Kleidung, Lebensmittel und Schmuck bietet Augustine Ewanbor seit kurzem in seinem Geschäft „Inside Africa“ in der Osnabrücker Johannisstraße an.

Ursprünglich wollte Ewanbor seinen Afroshop schon früher aufsperren. Doch auch ihm hat die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also öffnete der Mann aus Nigeria erst jetzt seine Ladentür. Kleidung „Made in Osnabrück“Sei