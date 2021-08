Auf der Suche nach einer Wohnung in Osnabrück: Flüchtling erhält nur Absagen

Khaled Alsamer sucht seit zwei Jahren erfolglos eine Wohnung Osnabrück. Liegt es an seiner Herkunft, dass er nur Absagen erhält?

Michael Gründel

Osnabrück. Wechselnd kommt Khaled Alsamer bei Freunden unter. Die Suche nach einer eigenen Wohnung in Osnabrück ist bisher erfolglos geblieben. Woran kann das liegen – und was sagen Vermieter?

Mehr als 300 Bewerbungen um eine Wohnung in Osnabrück hat Khaled Alsamer bereits geschrieben. Täglich schaut er in den fünf Wohnungssuche-Apps auf seinem Handy nach neuen Angeboten. Was er von der Wohnungssuche erzählt, kennen viele: N