Dem Tüv-Prüfer Ulrich Mey bleibt bei einer Hauptuntersuchung wenig verborgen. Er berichtet von dilettantischen und professionellen Täuschungsmanövern.

David Ebener

Osnabrück. In seiner 20-jährigen Tätigkeit als Prüf-Ingenieur beim Tüv Osnabrück hat Ulrich Mey viel gesehen. Dies sind die fünf größten Sünden, die ihm bei einer Hauptuntersuchung (HU) untergekommen sind.

1. Aufgeklebte Reparaturbleche: An Autos entsteht viel Korrosion, vor allem am Schweller an den Seitenteilen, erläutert Ulrich Mey. Für die Reparatur gibt es bestimmte Bleche, die eigentlich angeschweißt werden müssten. Mey hat erlebt,