Was passiert, wenn in Osnabrück ein E-Bus brennt?

In Hannover ging Anfang Juni ein Busdepot der kommunalen Verkehrsbetriebe (Üstra) in Flammen auf. Die Feuerwehr kämpfte vor allem mit den brennenden Batterien der Elektrobusse.

Francois Klein/dpa

Osnabrück. Der Großbrand in einem Busdepot in Hannover Anfang Juni hat es gezeigt: Elektrobusse sind kaum zu löschen, wenn ihre Akkus Feuer fangen. Wie sind die Stadtwerke Osnabrück als Betreiber von Deutschlands größter E-Gelenkbus-Flotte auf solch ein Unglück vorbereitet? Einblicke in den Notfallplan.

Eine riesige Rauchwolke am Himmel, Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, Alarmstufe vier von fünf: Der Großbrand, der vor gut zwei Monaten in einer Wagenhalle der hannoverschen Verkehrsbetriebe (Üstra) ausbrach, richtete einen Milli