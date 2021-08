Die Straßen Am Huxmühlenbach und Hettlicher Masch im Stadtteil Fledder werden abschnittsweise zur Einbahnstraße. (Symbolbild)

David Ebener

Osnabrück. Ab Montag, 16. August, werden die Straßen Am Huxmühlenbach und Hettlicher Masch im Stadtteil Fledder abschnittsweise zur Einbahnstraße. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Zwischen der Einmündung zur Hannoverschen Straße und dem Zollamt werden Versorgungsleitungen erneuert, geben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung bekannt. Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen we