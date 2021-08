Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück verlängert die Ausnahmeregelung für private Feiern in der Gastronomie. Trotz einer Inzidenz über 10 kann weiterhin ohne Abstand- und Maskenpflicht gefeiert werden.

Die bei einer Corona-Inzidenz über 10 eigentlich geltende Masken- und Abstandspflicht für private Feiern mit einem geschlossenen Personenkreis in Gastronomiebetrieben bleibt aufgehoben. Der Landkreis Osnabrück hat die Allgemeinverfügung, die mit Ablauf von Freitag, 13. August, ausgelaufen wäre, verlängert.

Die Lockerungen sind nun gültig bis einschließlich 3. September. Vorher soll es jedoch bereits eine neue Corona-Verordnung geben. Dies hatte Ministerpräsident Stephan Weil nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am Dienstagabend angekündigt. Je nachdem, wie die neue Verordnung konkret aussieht, würde dann auch der Landkreis die neuen Regeln vorzeitig umsetzen.

Keine Corona-Lockerungen in der Stadt Osnabrück

Die Ausnahmeregelung greift weiter nur im Landkreis. Bei privaten Feiern in der Gastronomie im Stadtgebiet Osnabrück muss abseits des Sitzplatzes eine Maske getragen werden. Zudem sind die Mindestabstände einzuhalten. Eine Ausnahmeregelung, wie im Landkreis, sei aktuell nicht geplant, sagte ein Stadtsprecher auf Anfrage.

Personenobergrenze bleibt bestehen

In Stadt und Landkreis gilt zudem weiterhin die Personengrenze, die für solche Feiern bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35 festgeschrieben ist. Damit dürfen maximal 100 Personen an einer Feier in einem Gastronomiebetrieb teilnehmen. Auf der Internetseite schreibt das Land explizit, dass in dieser Zahl auch Geimpfte, Genesene und Kinder enthalten sind.

Weiterhin Bestand hat in Stadt und Landkreis die Corona-Testpflicht für eine solche Feier. Ausgenommen davon sind vollständig Geimpfte und Genesene, wenn sie einen entsprechenden Nachweis erbringen können, sowie Kinder bis einschließlich 14 Jahren.

Das Land Niedersachsen gewährt den Landkreisen und kreisfreien Städten aktuell diesen Handlungsspielraum. Für Bereiche, auf denen die Überschreitung einer Inzidenzmarke nicht beruht, können Ausnahmen definiert werden. Damit gelten dann die Corona-Regeln der niedrigeren Inzidenzstufe.

Feiern auf Privatgrund nur nach Kontaktregeln

Wer im eigenen Haus, im eigenen Garten oder in einem angemieteten Raum ohne Gastronomieangebot eine private Feier ausrichten will, für den gelten aktuell weitere Einschränkungen. Solche Partys sind nur nach den Kontaktregeln erlaubt. Es dürfen damit lediglich zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten zusammenkommen. Vollständig Geimpfte und Genesene sowie zugehörige Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden bei den zehn Personen jedoch nicht mitgezählt. Dies gilt in Stadt und Landkreis Osnabrück.

