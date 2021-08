Osnabrück. Wegen des Bahnstreiks bleiben seit Mittwochmorgen viele Pendler und Reisende auf der Strecke – auch in Osnabrück. Doch das muss nicht sein: Hier einige Möglichkeiten, wie Fahrgäste trotzdem ans Ziel kommen.

Tipp 1: Auf Privatbahnen ausweichen

Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt offiziell nur Züge der Deutschen Bahn (DB). In Osnabrück sind das im Fernverkehr die Inter- und Eurocity-Linien (IC/EC) sowie die Intercity-Express-Verbindungen (ICE), außerdem im Nahverkehr die Regionalexpress-Linien RE 2 (Osnabrück–Düsseldorf) und RE9 (Osnabrück–Bremen–Bremerhaven-Lehe). Hier ist jeweils mit Zugausfällen zu rechnen.

Vom Bahnstreik nicht direkt betroffen sind dagegen die Privatbahnen. Fernreisende mit Start oder Ziel Osnabrück können deshalb zum Beispiel auf den Anbieter Flixtrain zurückgreifen. Das Unternehmen betreibt unter anderem eine Linie zwischen Köln und Hamburg mit Haltestellen in Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Münster, Osnabrück und Bremen. Die Flixtrain-Züge fahren jedoch nur wenige Male täglich. Tickets müssen im Internet gekauft werden, die Preise variieren.

Auch im Nahverkehr haben Bahnfahrer teilweise die Möglichkeit, auf privat betriebene Linien auszuweichen. Zwischen Osnabrück und Münster etwa pendelt die Regionalbahn RB 66 (Teuto-Bahn), zwischen Bielefeld und Hengelo (Niederlande) über Osnabrück die Regionalbahn RB 61 (Wiehengebirgsbahn). In beiden Fällen handelt es sich um Verbindungen der Eurobahn. Mit der Regionalbahn RB 75 (Haller Willem) – einem Angebot der Nordwestbahn – gelangen Fahrgäste ebenfalls regelmäßig von Osnabrück über Halle/Westfalen nach Bielefeld und zurück. Die NWB betreibt darüber hinaus eine Regionalbahn-Linie zwischen Osnabrück und Bremen (RB 58) sowie eine Regionalexpress-Verbindung zwischen Osnabrück und Wilhelmshaven (RE 18). Wer zwischen Rheine, Minden, Hannover und Braunschweig unterwegs ist, dem steht in Osnabrück der Regionalexpress RE 60 von der Westfalenbahn zur Verfügung.

Tipp 2: Fernbusse nehmen

Vom Osnabrücker Hauptbahnhof aus haben Reisende viele Möglichkeiten, andere Städte mit Fernbussen zu erreichen – und das zu teils deutlich günstigeren Preisen als mit dem Zug. Bei Fernbus-Anbietern wie Flixbus und Blablacar können Fahrgäste das gewünschte Ziel im Internet auswählen und sich die verfügbaren Verbindungen anzeigen lassen. Auch die Buchung erfolgt online.

Tipp 3: Mitfahrgelegenheit suchen

Wer kein Opfer des Bahnstreiks werden oder bleiben will, kann versuchen, eine Pkw-Fahrgemeinschaft zu bilden. Passende Mitfahrgelegenheiten lassen sich mit etwas Glück online finden. Fernbus-Anbieter Blablacar zum Beispiel hat dafür eine eigene Ridesharing-Plattform im Internet gegründet. Auch ein Blick auf Ebay-Kleinanzeigen kann sich lohnen.

Tipp 4: Taxi fahren

Taxis stehen in Städten wie Osnabrück in großer Zahl zur Verfügung. Allerdings kann die Fahrt insbesondere zu entfernteren Zielen für Passagiere schnell sehr teuer werden. Günstiger ist es in jedem Fall, sich ein Taxi zu teilen – bei Bedarf auch mit Fremden. Dazu am besten einfach mal andere Reisende rund um die Taxistände ansprechen. Die Osnabrücker Taxizentrale ist telefonisch unter 0541 32011 erreichbar. Auch das private Unternehmen Mini Car Osnabrück (Ruf 0541 27027) bietet Personenbeförderung an.

Anzeige Anzeige

Tipp 5: Auto mieten

Auch wenn Bahnfahrer den Straßenverkehr eigentlich meiden wollen: Mit Leihwagen haben sie die Chance, ihre Reise selbst fortzusetzen. Mietautos gibt es bei verschiedenen Anbietern in Osnabrück. Vergleichsportale im Internet wie check24.de oder swoodoo.com helfen, das passende Angebot zu finden.