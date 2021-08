Die Osnabrücker Feuerwehr ist aktuell in der Lange Straße im Einsatz. Dort brennt es nach ersten Informationen in einer Erdgeschosswohnung. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. In einem Gebäude in Osnabrück ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei brennt es in einer Wohnung.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.43 Uhr in die Lange Straße im Stadtteil Wüste alarmiert. Es brennt in einer Wohnung im Erdgeschoss, heißt es von der Polizei. Die Löscharbeiten haben begonnen.Die Brandursache ist noch unklar, teilen die Erm