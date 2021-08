Bahnstreik geht weiter: So ist die Lage am Osnabrücker Hauptbahnhof

Streik der Lokführer: Auch am Hauptbahnhof Osnabrück kommt es am Donnerstag zu Zugausfällen. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Auch am Donnerstag gehen die Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Personenverkehr weiter. Am Osnabrücker Hauptbahnhof fallen erneut Züge aus. Betroffen ist vor allem der Fernverkehr.

Laut der Online-Bahnhofstafel vom Osnabrücker Hauptbahnhof fallen weiterhin Züge aus. Am Donnerstag gelten weiterhin Ersatzfahrpläne. Laut der Deutsche Bahn könne so – wie bereits am Vortag – bundesweit etwa 25 Prozent der Fe