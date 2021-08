Osnabrück. Sie heulen bald wieder: In Osnabrück hat der Aufbau von 26 Sirenen begonnen, die im Notfall die Bevölkerung warnen können. Das Alarmsystem ist keine Konsequenz aus der Flutkatastrophe an der Ahr – kommt aber wie gerufen.

Die Sirene auf dem Dach der Berufsfeuerwehr an der Nobbenburger Straße war die erste, vier weitere sind bereits auf öffentlichen Gebäuden in Osnabrück installiert. Am Ende sollen es 26 Sirenen sein, die das gesamte Stadtgebiet beschallen können.

Die Geräte der neuen Generation haben mit den Stahlpilzen aus der Kriegszeit wenig gemeinsam. Moderne, elektronische Hochleistungsheuler verfügen über mehrere Schalltrichter und eine deutlich höheren Reichweite. Wichtigster Vorteil: Die neuen Modelle besitzen eine Sprachausgabe, sodass die Menschen auch durch Ansagen informiert werden können.

Warnung auf dem Handy genügt nicht

Nach der tödlichen Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war schnell klar, dass es Lücken in der Alarmierung gegeben hatte, die vielen Menschen das Leben kosteten. Ein Großteil der Bevölkerung ahnte nicht, dass sich eine tödliche Flutwelle aufgebaut hatte, die alles mitreißen würde. App-Warnsysteme wie "Nina" und "Kat-Warn" erreichten bei weitem nicht alle. Und wen sie erreichten, dem machten die übermittelten Textmitteilungen nicht unbedingt deutlich, wie dramatisch und lebensgefährlich die Lage war.

Sirenen hingegen können das. Ihr Geheul schreckt auf, macht aufmerksam, veranlasst dazu, sich Informationen zu beschaffen.

Diese Erkenntnis ist in Osnabrück bereits vor mehr als drei Jahren gereift. Die Argumente, die die Osnabrücker Berufsfeuerwehr und Katastrophenschützer 2017 dem Rat vortrugen, sind heute nach der Flutkatastrophe Allgemeinwissen: Sirenen sind als Basis eines Wecksystems unverzichtbar, wenn große Siedlungsbereiche gleichzeitig und zeitnah gewarnt werden müssen. Nie wieder soll eine Glocke geschlagen werden müssen – wie jetzt in Wuppertal geschehen –, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren.

Im Dezember 2017 beschloss der Osnabrücker Rat, knapp 400.000 Euro in die Hand zu nehmen, um neue Sirenen anzuschaffen. Ein Ingenieurbüro wurde beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten. Es folgte die Ausschreibung und jetzt – drei Jahre nach dem Ratsbeschluss – ist die Umsetzung angelaufen.

Swaantje Hehmann

Dramatische Erfahrungen in Osnabrück

In Osnabrück waren es die schweren Bahnunfälle von 2002 und 2004, als mitten in der Stadt Gefahrguttransporte brannten und mutmaßlich giftige Wolken in den Nachhimmel stiegen, die in Fachkreisen die Rufe nach einer Rückkehr der Sirenen lauter werden ließen. Die Katastrophenschützer zeigten auch auf das Kernkraftwerk in Lingen. Sollte es dort einen Störfall geben, könnten die Bewohner Osnabrücks nur durch Radio, Presse, Warn-Apps oder die Internetseite der Stadt Osnabrück gewarnt werden. "Es fehlt hierbei der grundlegende Baustein ,Aufmerksam machen' (Wecken)", wie es in der Ratsvorlage von 2017 hieß. Auch im Juli 2020, als durch den Großbrand in zwei Betrieben im Fledder eine monströse schwarze Rauchwolke über Osnabrück stand, wurden Sirenen vermisst.



Jens Büttner/dpa

Der Bund zog sich 1993 zurück

Die Warnung der Menschen im Katastrophenfall obliegt laut Niedersächsischem Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) den Kommunen. Bis 1993 waren die Sirenen ein Teil dieses Systems. Die Sirenen wurden vom Bund finanziert, weil sie vordringlich für den Einsatz im Verteidigungsfall gedacht waren. Es war die Zeit der Wende, ein Krieg schien außerhalb der Vorstellung. Deshalb ließ die Bundesregierung das in die Jahre gekommene Sirenennetz ersatzlos demontieren.

Der Bund bot den Kommunen an, die Sirenen zu übernehmen. Zwei Drittel der ursprünglich 99 Anlagen in Osnabrück hätte die Stadt seinerzeit annehmen können. Sie schlug das Angebot aus. Zu teuer wäre ein Weiterbetrieb gewesen, Mietverträge mit den Eigentümern der Sirenenstandorte hätten neu verhandelt und die Technik zur Steuerung der Sirenen ausgetauscht werden müssen. Nur zwei Signalgeber blieben übrig, in Voxtrup und Sutthausen.

Wie lückenhaft das Alarmierungssystem in Deutschland ist, offenbarte der erste "Bundeswarntag" am 10. September 2020, der als Testlauf dienen sollte. Wohl niemand hatte erwartet, dass alles reibungslos funktionieren würde. Mit einem so ernüchternden Ergebnis hatte aber niemand gerechnet: Viele der vorhandenen Sirenen heulten nicht. Und die Warn-Apps schlugen erst mit einer guten halben Stunde Verspätung an. Wäre es ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger nichts mitbekommen. Selbst das Bundesinnenministerium bezeichnete den Probealarm als Fehlschlag, der den Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn, Christoph Unger, wenig Tage später den Job kostete.

Der nächste, für den 9. September 2021 geplante Warntag wurde abgeblasen und um ein Jahr nach hinten geschoben: Am 8. September 2022 dürfte es in Osnabrück laut werden.