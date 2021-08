Matthias Groeneveld wird als Pastor in die Matthäusgemeinde eingeführt.

Superintendentur Osnabrück/Neuhaus

Osnabrück. Seit 2018 ist Pastor Matthias Groeneveld im Probedienst in der evangelisch-lutherische Matthäusgemeinde in Osnabrück tätig. Am Sonntag, den 15. August, wird er als Pastor in die Gemeinde eingeführt.

Im Januar 2018 trat der gebürtige Ostfriese am Osnabrücker Sonnenhügel seinen Probedienst als Pastor an, heißt es in einer Pressemitteilung der Superintendentur Osnabrück. Nachdem dieser erfolgreich abgeschlossen war und weitere Formalitäte