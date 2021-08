Trotz Corona: Bergfest am Piesberg in Osnabrück findet statt

Am 5. September 2021 dreht sich beim Bergfest am Piesberg alles ums Wasser.

Piesberger Gesellschaftshaus

Osnabrück. Das Bergfest am Osnabrück Piesberg findet in diesem Jahr statt: Das Motto der Veranstaltung am Sonntag, 5. September 2021, lautet "Mit allen Wassern gewaschen!"

Das geht aus einer Mitteilung des Piesberger Gesellschaftshauses hervor, das mit dem Museum Industriekultur und der Stadt Osnabrück das Bergfest veranstaltet. Zwischen 11 und 19 Uhr dreht sich am 5. September alles ums Wasser. Lesen Sie auc