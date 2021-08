Drogen genommen? Autofahrer flieht in Osnabrück vor der Polizei

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Autofahrer ist am Montagabend in Osnabrück vor der Polizei geflohen. Später wurde ein per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger festgenommen. Er könnte Betäubungsmittel zu sich genommen haben.

Nach Angaben der Polizei waren Streifenpolizisten an der Ecke Sedanstraße/Artilleriestraße gegen 23.30 Uhr auf einen schwarzen Audi A6 aufmerksam geworden, der entgegengesetzt zur Fahrtrichtung am Fahrbahnrand gehalten hatte. Die Beamten wo