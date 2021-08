Diese Regeln gelten für Geburten in den Krankenhäusern der Region Osnabrück

Schwangere, die in den Krankenhäusern in der Region Osnabrück entbinden wollen, müssen weiterhin Corona-Regeln beachten. (Symbolfoto)

imago images/Westend61/Manu Padilla

Osnabrück. Wer im Krankenhaus sein Kind zur Welt bringen will, muss diverse Corona-Regeln beachten. Was gilt für den Aufenthalt im Kreißsaal? Wie sind nach der Geburt Besuche möglich? Gibt es Familienzimmer? Eine Übersicht für die Kliniken mit Kreißsälen in der Region Osnabrück.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Corona-Regeln während einer Geburt in den Krankenhäusern in der Region Osnabrück gelten.Wie Besuche nach der Geburt zugelassen sind.Wie Krankenhäuser den Aufenthalt im Familienzimmer wieder ermöglichen.G